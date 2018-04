I FLSmidth er der ikke plads til kvinderne. Og, hvad så?

Den 5. april deltog jeg som formand for Aktionærforeningen Best.Women ved FLSmidths generalforsamling i Valby. Jeg var mødt op for at tale om den manglende repræsentation af kvinder i FLSmidths ledelser.

FLSmidth er én af de virksomheder der har en meget lav repræsentation af kvinder på alle ledelsesniveauer. Men det virker ikke som en sag det tyngder den øverste ledelse besynderligt meget, der på bekvemmeligt vis plejer at affeje enhver kritik på generalforsamlingerne med en fortælling om, at FLSmidth opererer i et marked, hvor rekrutteringsgrundlaget for kvindelige ingeniører og andet teknisk personale er meget indskrænket. Ifølge FLSmidth er det derfor næsten umuligt at sætte et højt måltal for kvinder i ledelser.

Den forklaring kunne topledelsen dog ikke bruge i år.

2017 årsrapporten viser, at ikke alene er måltallet for flere kvindelige ledere og ansatte ikke nået, men udviklingen er faktisk gået tilbage. I dag er der ikke længere nogen kvinder repræsenteret i direktionen og antallet af kvindelige ledere har været faldende siden 2015 og udgør nu kun 10,5 %. Andelen af kvindelige ansatte er også gået væsentligt tilbage. I 2011 var 16 % af samtlige ansatte i FLSmidth kvinder. I dag er tallet nede på 13 %.

Det er grotesk lave tal, specielt i en tid, hvor der er efterhånden er bred konsensus i erhvervslivet om, at der er behov for at fremme kvinders lige muligheder og repræsentation i ledelser.

Ifølge årsrapporten skyldes en del af forklaringen, at der i de seneste år er blevet gennemført omfattende effektiviseringer i organisationen, som har ramt kvinderne hårdere end deres mandlige kollegaer.

CEO Thomas Schultz lagde sig fladt ned og erkendte over for generalforsamlingen, at ledelsen ikke havde levet op til sit ansvar og lovet mere fokus på det fremover.

Det er fint med et kort og ærligt svar, men Thomas Schultz kom ikke nærmere ind på, hvordan FLSmidth har tænkt sig at rette op på udviklingen. Det kunne jeg, som aktionær, nemlig godt tænke mig at vide. Den nuværende strategi har ikke virket. Hvad vil man gøre anderledes, næste gang? Ikke et ord om det.

Jeg undrer mig over, at man med en sådan raffineret lethed kan glide hen over manglende målopfyldelse og god selskabsledelse uden at det får konsekvenser for den øverste ledelse.

Man sætter sig et mål. Man opfylder det ikke. Nogle år efter sætter man sig et nyt mål. Man opfylder det ikke. Man forklarer sig og sætter sig bare et nyt mål osv.

Måske skal svaret findes i bestyrelsesformand Vagn Sørensens reaktion på en kommentar fra en tilstedeværende aktionær på generalforsamlingen, der højtråbende gjorde det klart for mig, og alle de andre tilstedeværende i rummet, at jeg skulle begrænse mit indlæg til 2 minutter. Det fandt bestyrelsesformanden morsomt.

Og jeg tænker – selvfølgelig gør han det. På sin vis siger det jo alt om FLSmidths holdning til kvinder i ledelser.

FLSmidth har været en besparelsesrunde igennem, hvor man har fyret flere kvinder end mænd. Man skiller sig af med dem man mest kan undvære. Og det er selvfølgelig kvinderne.

Men der er ikke noget at komme efter. Hverken fra aktionærerne eller fra politisk side. Vagn Sørensen har bragt 2 kvinder ind i bestyrelsen og opfylder derved formelt kravene i Lov om Flere Kvinder i Ledelser og Bestyrelser.

Og de nye hensigtserklæringer ser skam overbevisende ud.